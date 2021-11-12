Дело Саакашвили: грузинские НПО обратились в Комитет по предупреждению пыток СЕ

Грузинские неправительственные организации обратились в Комитет по предупреждению пыток Совета Европы с просьбой осуществить мониторинг правового положения третьего президента страны. По словам авторов совместного заявления, обращение с Михаилом Саакашвили вызывает серьезные вопросы относительно положения других заключенных и их правового статуса.

«Неправительственные организации, действующие в Грузии, просят вас использовать возможность, определенную вашим мандатом, для посещения со специальным визитом пенитенциарной системы Грузии и для наблюдения за правовым положением президента Саакашвили».

А обращении НПО говорится, что они стали свидетелями бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с третьим президентом. Это проявляется прежде всего в грубом нарушении его прав как голодающего заключенного и пациента.

Авторы напоминают, что 1 октября Саакашвили был помещен в пенитенциарное учреждение N12 в Рустави, которое является специальным учреждением для размещения государственных служащих и должностных лиц. С первого дня экс-президент в знак протеста объявил голодовку. Учитывая риски ухудшения здоровья, Минюст созвал консилиум врачей, который рекомендовал госпитализировать заключенного в многопрофильную клинику. Но премьер-министра Ираклия Гарибашвили заявил, что Саакашвили не должен переводиться в гражданскую больницу, а в случае необходимости будет помещен только в медицинское учреждение для осужденных.

«Отметим также, что вопрос перевода заключенного в другое, в том числе в медицинское учреждение, не входит в компетенцию премьер-министра Грузии», — говорится в заявлении.

НПО также ссылаются на слова Народного защитника Грузии Нино Ломджария, которая дважды проверяла готовность больницы при глданской тюрьме к приему Саакашвили и пришла к выводу, что она не оснащена должным образом. Но помимо аспектов, касающихся медицинских вопросов, есть и серьезные риски физической безопасности третьего президента и его защиты от психологического давления.

«Правление Саакашвили связано с борьбой с преступным миром, что само по себе увеличивает риск физического нападения на него со стороны других заключенных», — считают неправительственные организации.

Но несмотря на все это, 8 ноября Михаила Саакашвили был принудительно переведен в больницу при тюрьме N18.

Авторитетные международные организации также жестко отреагировали на перевод экс-президента в тюремную клинику. Amnesty International назвала это нарушением достоинства, частной жизни и отсутствием надлежащей медицинской помощи, отметив, что это не только избирательное правосудие, но и политическая месть. В свою очередь Международный совет по реабилитации жертв пыток заявил о жестоком обращении с политиком, призвав Тбилиси защитить базовые права заключенного.

Авторы совместного обращения осудили также распространение видеокадров госпитализации Саакашвили, добавив, что частью бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с ним является и серия заявлений высокопоставленных должностных лиц и государственных ведомств. Они были непосредственно направлены на то, чтобы усугубить положение голодающего заключенного и спровоцировать его на отказ от приема жизненно важных вещества, рекомендованных медперсоналом.

«Пример таких заявлений – слова премьер-министра Гарибашвили о праве заключенного на самоубийство, его заявление о том, что «когда человек говорит, что он голодает, он не должен есть полкилограмма меда», заявление председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе о том, что «этот человек ест и пьет, просит три литра лимонада и выпивает его». В ответ на эти заявления Саакашвили в знак протеста отказался от медицинской помощи», — говорится в тексте.

Совместное заявление подписали: