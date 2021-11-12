Суд оштрафовал участников акции у СГБ Грузии

По решению Тбилисского городского суда, около 20 участников акции протеста у здания Службы государственной безопасности Грузии, прошедшей 10 ноября, оштрафованы на 2 000 лари каждый (более 600 долларов). Еще три человека приговорены к шести суткам ареста.

В общей сложности 10 ноября в ходе протестов в поддержку третьего президента Михаила Саакашвили у зданий СГБ и министерства здравоохранения Грузии были задержаны 46 человек. По версии МВД, граждане вышли за рамки закона о свободе собраний и выражения мнений, а также пытались заблокировать входы в административные здания.