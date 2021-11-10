МВД Грузии: на акциях в Тбилиси задержаны 46 человек

На акциях протеста у правительственных зданий Грузии в разных районах Тбилиси в общей сложности в административном порядке задержаны 46 человек. Об этом сообщает министерство внутренних дел. По данным МВД, протестующие вышли за рамки закона о свободе собраний и выражения и попытались заблокировать входы в госучреждения.

«Министерство внутренних дел защищает право граждан на проведение мирных собраний и демонстраций, гарантированное Конституцией Грузии. В то же время следует отметить, что согласно Закону Грузии «О собраниях и манифестациях» запрещается блокировать входы в здания административных органов и препятствовать их деятельности».

По информации МВД, цель мер безопасности – избежать искусственную эскалацию событий. Ведомство призывает протестующих и политических лидеров «соблюдать Конституцию Грузии, уважать деятельность правоохранителей, не выходить за рамки закона о мирных собраниях, подчиняться требованиям полиции и поддерживать общественный порядок».

«Любой факт нарушения закона будет немедленно пресечен полицией, и последует соответствующая правовая реакция», — добавили в МВД.