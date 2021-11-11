Министр юстиции: Грузия проинформирует ЕСПЧ о состоянии здоровья Саакашвили

По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, информация о состоянии здоровья и сведения о безопасности Михаила Саакашвили будут переданы в Европейский суд по правам человека до 24 ноября. Об этом глава Минюста заявил на брифинге.

«Правительство Грузии было проинформировано письмом из Страсбургского суда о том, что представители Михаила Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека с одной конкретной просьбой – немедленно перевести Михаила Саакашвили из медицинского учреждения 18-го в гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил вышеупомянутую просьбу заявителя и призвал Михаила Саакашвили немедленно прекратить голодовку».

Министр юстиции Грузии поприветствовал решение Страсбурга, назвав его гуманным и направленным на защиту интересов осужденного. Он также заявил, что в Тбилиси разделяют дух заявления ЕСПЧ: «мы неоднократно отмечали, что в наших интересах – защищать интересы заключенного».

«Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии. Принимая во внимание все вышесказанное, мы приветствуем и полностью разделяем дух решения. И, несомненно, как это указано в решении, к 24 ноября мы предоставим Европейскому суду полную информацию о здоровье и сведения о безопасности заключенного. Мы также продолжим заботиться о нем», — сказал Рати Брегадзе.