Адвокат Саакашвили: ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о применении временных мер

По словам адвоката Михаила Саакашвили и генерального директора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия, Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Грузии о применении временных мер в его отношении. Он также добавил, что Страсбург призвал Саакашвили прекратить голодовку, а значит признал, что политик действительно голодает.

«Суд обязал власти Грузии немедленно проинформировать их о текущем состоянии здоровья Михаила Саакашвили и предоставить подробную информацию обо всех медицинских процедурах, проведенных в 18-й тюрьме к настоящему времени.

Кроме того, Страсбургский суд обязал государство принять во внимание то обстоятельства, что оно обязано обеспечивать безопасность и адекватное лечение заключенного, как в тюрьме, так и в целом. Суд также напомнил, что в случае прекращения Саакашвили голодовки, государство будет по-прежнему обязано обеспечить на высшем уровне его адекватную реабилитацию, лечение и безопасность», — заявил Ника Гварамия.

Адвокат также добавил, что дело Михаила Саакашвили признано приоритетным. Следующее обсуждение этого вопроса намечено на 24 ноября. Как отметил Гварамия, в ЕСПЧ предупредили, что любое нарушение Европейской конвенции по защите прав человека будет расценено как невыполнение Грузией Конвенции.