carl bildt #новости Грузия-Швеция, Карл Бильдт, Михаил Саакашвили

Карл Бильдт о суде над Саакашвили: даже при Сталине не заходили так далеко

SOVAОт

Шведский дипломат Карл Бильдт, занимавший пост министра иностранных дел в годы правления в Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировал судебный процесс над экс-президентом. В своем Twitter он написал, что таких нарушений не было даже в годы сталинских репрессий в СССР.

«Действительно возмутительно, что Михаилу Саакашвили отказывают даже в праве присутствовать на его собственном суде. Даже знаменитые московские открытые процессы сталинских советских времен не заходили так далеко».

В своем твите экс-глава МИД и бывший премьер Швеции поделился новостью о том, что международная правозащитная организация Amnesty International охарактеризовала события вокруг Саакашвили как «явную политическую месть».

Amnesty International о Саакашвили: осуществляется явная политическая месть

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