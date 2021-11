Карл Бильдт о суде над Саакашвили: даже при Сталине не заходили так далеко

Шведский дипломат Карл Бильдт, занимавший пост министра иностранных дел в годы правления в Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировал судебный процесс над экс-президентом. В своем Twitter он написал, что таких нарушений не было даже в годы сталинских репрессий в СССР.

«Действительно возмутительно, что Михаилу Саакашвили отказывают даже в праве присутствовать на его собственном суде. Даже знаменитые московские открытые процессы сталинских советских времен не заходили так далеко».

It’s indeed outrageous that @SaakashviliM is refused even the right to attend his own trial. Even the famous Moscow show trials in Stalin’s Soviet days didn’t go that far. https://t.co/LBfKTibDxO

— Carl Bildt (@carlbildt) November 10, 2021