Amnesty International о Саакашвили: осуществляется явная политическая месть

Международная правозащитная организация Amnesty International жестко отреагировала на госпитализацию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в глданскую тюрьму. Соответствующий комментарий появился в Twitter организации.В нем подчеркивается, что в отношении политика осуществляется «явная политическая месть».

«Экс-президент Саакашвили (5-я неделя голодовки) насильственно переведен в тюремную больницу; поступают сообщения, что ему угрожали, унижали достоинство, нарушали неприкосновенность частной жизни и [право на получение] адекватной медицинской помощи. Это не то, что избирательное правосудие, а явная политическая месть», — обозначили в правозащитной организации.

#Georgia: ex-President #Saakashvili (5th week of hunger strike) violently transferred to prison hospital; allegedly threatened; denied dignity, privacy & adequate healthcare. Not just selective justice but apparent political revenge.

