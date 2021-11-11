МИД России: из-за кораблей НАТО в Черном море возрастают риски столкновений

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что на фоне наращивания сил НАТО в Черном море возрастают риски столкновений, сообщает РИА «Новости».

«Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», — сказал он.

По словам замглавы МИД РФ, все это – «игра с огнем» и очередная попытка испытать Россию на прочность. Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор, подчеркнул Рябков. При этом дипломат заверил, что Россия полностью контролирует ситуацию с присутствием американских военных кораблей в Черном море.

«На любую провокацию, как мы это неоднократно демонстрировали в прошлом, ответ у нас найдется», — пообещал Рябков.

Отметим, что в акваторию Черного моря прибыли два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal. Корабли предназначены для совместных учений с партнерами по НАТО. 8 ноября Porter и Mount Whitney и прибыли в Грузию.