В Грузию прибыл военный корабль США Mount Whitney

Военный корабль США Mount Whitney и эскадренный миноносец Porter прибыли в Грузию.

Посольство США в Грузии сообщает, что флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney вернулся в Грузию спустя пять лет. Стоит отметить, что этот корабль доставлял в Грузию гуманитарную помощь во время войны 2008 года.

«Приветствуем Mount Whitney и Porter! Пять лет спустя флагман Шестого флота Mount Whitney вернулся в Грузию. Грузинские порты для этого корабля не чужие. Mount Whitney был в стране пять раз, в том числе для оказания гуманитарной помощи во время войны России против Грузии в 2008 году», — говорится в сообщении посольства.