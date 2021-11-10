Пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять Саакашвили в суд

Специальная пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять Михаила Саакашвили в суд, где начинается процесс против него по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Свое решение в пенитенциарном органе объяснили риском неких деструктивных действий, которые могут произойти при эскортировании бывшего президента в здание суда. При этом сослались на заявления Службы госбезопасности Грузии. Кроме того, по информации ведомства, поскольку Саакашвили отказался от значительной части лечения, присутствие политика на слушаниях несут дополнительные риски для его здоровья.

«Служба государственной безопасности расследует уголовное дело по первой части статьи 315 (Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, — прим. SOVA). А из публичного заявления Служба государственной безопасности стало ясно, что с целью воспрепятствовать этапированию М. Саакашвили в пенитенциарное учреждение планировалась блокировка автомобильных дорог на въезде в учреждение автомобилями, принадлежащими представителям ряда политических партий. Они намеревались привлечь к действиям деструктивного характера около 500-600 автомобилей, что вызвало бы бесконтрольную ситуацию, хаос, а создавшаяся ситуация помешала бы процессу этапирования Михаила Саакашвили. Подобного рода действия, возможно, имели бы место и в случае его эскортирования в зал суда».

При этом как сам Саакашвили, так и адвокаты экс-президента требуют, чтобы он присутствовал на суде.