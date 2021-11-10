Ника Мелия: власти Грузии копируют поведение России и Беларуси

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что власти Грузии копируют поведение режимов в России и Беларуси. Так он отреагировал на задержания оппозиционных активистов на акциях в разных районах Тбилиси. По данным МВД, в общей сложности задержаны 46 человек.

«То, что мы видели сегодня, — это испуганный, надеющийся только на силу режим, копирующий поведение России и Беларуси! В очередной раз они показали, что боятся идеи свободы и готовы атаковать полностью мирные акции, чтобы защитить свою коррумпированную власть!», — написал Мелия в своем Facebook.

Прокомментировав задержания в Тбилиси, лидер ЕНД добавил, что МВД задержало 46 человек, «но в Грузии – сотни тысяч борцов за свободу». «Мы продолжаем! Мирно, непрерывно и твердо!»- добавил Ника Мелия.