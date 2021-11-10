У здания Службы госбезопасности Грузии задержаны оппозиционные активисты

У здания Службы государственной безопасности Грузии в Тбилиси задержаны оппозиционные активисты. По словам начальника департамента патрульной полиции МВД Важи Сирадзе, сторонники «Единого национального движения» пытались заблокировать подъезды к СГБ.

Участники акции у здания Службы госбезопасности требуют перевода Михаила Саакашвили из тюремной больницы в клинику гражданского сектора. Кроме того, они хотят встречи с главой ведомства Григолом Лилуашвили, поскольку считают, что ведомство ведет незаконную слежку за населением.

Манифестанты попытались перекрыть проезжую часть. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. В результате несколько человек были задержаны.

Параллельно акции оппозиции проходят у других правительственных ведомств, в частности, у министерства юстиции и министерства здравоохранения.