На 83-м году жизни скончался Гела Чарквиани

Дипломат, публицист, писатель, педагог и телеведущий Гела Чарквиани скончался на 83-м году жизни. Информацию подтвердили члены его семьи. Передает «Эхо Кавказа».

Гела Чарквиани родился 1 марта 1939 года в Тбилиси. Его отцом был Кандид Чарквиани – советский партийный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Грузинской ССР.

Гела закончил Тбилисский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1970 году стажировался в США в Мичиганском университете.

В 1976-1994 годах Чарквиани вел телевизионную передачу «Глобус».

В 1984-1992 годах являлся заместителем председателя общества культурных связей Грузии с зарубежными странами, с 1992 года – главным советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам международных отношений, с 1995 года – руководителем службы международных отношений Государственной канцелярии Грузии.

В 2005 году Чарквиани стал пресс-спикером президента Михаила Саакашвили. В свое время он преподавал Саакашвили английский язык, журналистику, политологию и социологию.

В 2006 году Чарквиани назначен послом Грузии в Великобритании и Ирландии. Он ушел с дипломатической службы в сентябре 2011 года.

Награды Чарквиани включают Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Превосходства (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).

Гела был женат на Нане Тоидзе-Чарквиани, у них было двое детей. Сын, известный музыкант и писатель Ираклий Чарквиани скончался в 2006 году.