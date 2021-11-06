Пенитенциарная служба Грузии распространила кадры «приема пищи» Михаилом Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры, на которых, как утверждается, объявивший голодовку экс-президент страны Михаил Саакашвили принимает пишу. В ведомстве решение опубликовать кадры объяснили «высоким общественным интересом».

«Видеоматериал ясно демонстрирует, как заключенный Михаил Саакашвили принимает еду и натуральные соки в разное время дня. Мы также публикуем фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили», — говорится в заявлении Пенитенциарной службы.

Ранее, 5 ноября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши. Затем в Пенитенциарной службе заявили, что Саакашвили получает все необходимые пищевые добавки – как в жидком, так и в нежидком виде.

В свою очередь Омбудсмен Нино Ломджария, представители которой посетили руставскую тюрьму, сказала, что с 30 октября экс-президент принимает в медицинских целях небольшое количество соков и пюре с содержанием минералов. При этом она добавила, что он согласился на по просьбе медперсонала, который заявил, что это нельзя приравнять к приему пиши.

Сам Михаил Саакашвили, «чтобы окончательно исключить любые спекуляции», заявил, что отныне отказывается не только от сока, но и от минералов и витаминов (таблеток глюкозы). Отметим также, что третий президент Грузии голодает уже 37-й день.