Аппарат Госинспектора начал расследование возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили

Аппарат Государственного инспектора Грузии начал расследование возможного бесчеловечного обращения с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Поводом для начала расследования послужила информация, поступившая из аппарата Народного защитника, а также информация, распространенная в социальных сетях и СМИ.

Как сообщил Народный защитник после встречи с Михаилом Саакашвили, его обманным путем перевели из тюрьмы в Рустави в исправительную колонию Глдани и с применением силы заставили выйти из машины.

В заявлении говорится, что Госинспектор уже обратился в Специальную пенитенциарную службу, а также пенитенциарное учреждения №18 с запросом на предоставление архивных материалов.

В офисе инспектора отмечают, что уже связались с адвокатом Саакашвили, чтобы договориться о встрече с третьим президентом Грузии.

Инспекция обещает провести все необходимые следственные действия в кратчайшие сроки.