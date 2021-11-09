Омбудсмен призывает Минюст перевести Саакашвили в альтернативное медучреждение

Народный защитник призывает министра юстиции и пенитенциарную службу немедленно перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в альтернативное медицинское учреждение. Омбудсмен еще раз подводит итоги своего вчерашнего (8 ноября) визита к третьему президенту и подчеркивает, что учреждение №18 не соответствует рекомендациям врачебного консилиума.

Народный защитник обращает внимание на несколько важных обстоятельств:

Во время встречи Михаил Саакашвили сообщил Народному защитнику, что его не проинформировали о переводе в учреждение №18. В пенитенциарном учреждении №12 ему сообщили, что его переводят в многопрофильную гражданскую клинику, на что он согласился.

В беседе с Народным защитником Михаил Саакашвили пояснил, что, несмотря на отказ, его с применением силы завели в тюремную больницу. Аппарат Народного защитника немедленно сообщил об этом в Государственную инспекцию, ведется расследование.

Особое внимание, согласно заявлению, следует обратить на среду, в которой находится Михаил Саакашвили, которая грубо нарушает права человека. В частности, в тюрьме слышны оскорбления и угрозы в адрес Михаила Саакашвили, звуки доходят до камеры содержания экс-президента, что представляет собой психологическое давление.

В день перевода Михаила Саакашвили в учреждение доставили томограф, однако он все еще не подключен. Также несмотря на рекомендацию совета, в учреждении нет лаборатории катетеризации и до сих пор нет аппарата магнитно-резонансной томографии.

Аппарат Народного защитника проверил документы о приеме заключенных в СИЗО №18, в результате чего было установлено, что никакие другие заключенные пенитенциарного учреждения N12, кроме Михаила Саакашвили, не принимались в СИЗО с 18 января 2021 года. Более ранней информации пока нет.

В заявлении омбудсмена говорится, что Саакашвили все еще голодает и отказывается от приема необходимых лекарств, минералов и витаминов.