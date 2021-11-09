Депутаты Верховной Рады призывают Тбилиси вернуть Саакашвили в Украину

Депутаты Верховной Рады направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обращение по поводу содержания в колонии третьего президента страны, главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание «Гордон».

В документе парламентарии обращают внимание, что Украину и Грузию объединяют «традиционно дружеские отношения и проверенное временем стратегическое партнерство», они благодарят Грузию за участие Гарибашвили в саммите Крымской платформы и поддержку инициатив Украины на международных площадках.

«Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михаила Саакашвили», – заявили нардепы.

Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.

«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михаила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михаилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михаилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину», – добавили авторы обращения.