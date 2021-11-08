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МИД Украины раскритиковал перевод Саакашвили в тюремную клинику

SOVAОт

Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту протеста в связи с переводом третьего президента Грузии в больницу при тюрьме в Глдани.

«Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и неуведомлением об этом украинской стороны.

Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михаила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащего медицинского ухода и экстренной помощи.

Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу.

Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманными соображениями.

МИД и Посольство Украины в Грузии продолжают держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили на особом контроле», — сказано в заявлении ведомства.

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