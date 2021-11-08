Минюст: Саакашвили повредил дорогостоящее медицинское оборудование

Как заявляют в Министерстве юстиции Грузии, Михаил Саакашвили повредил «дорогостоящее медицинское оборудование» в тюремной больнице Глдани и нанес физические и словесные оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения.

В заявлении ведомства говорится, что Генеральная инспекция приступила к расследованию инцидента.

«После того, как Михаил Саакашвили вошел в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения и повредил дорогостоящее медицинское оборудование. Минюст уже отреагировал на инцидент», — говорится в сообщении.