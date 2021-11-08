Саакашвили нанес физические и словесные оскорбления нашим сотрудникам – глава Минюста

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в глданской тюремной больнице нанес сотрудникам физические и словесные оскорбления, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Имеди», передает «Эхо Кавказа».

«Когда Михаила Саакашвили вселили в новое учреждение – №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам. Это те сотрудники, которые в течение 24 часов заботятся о безопасности этой страны и о защите прав заключенных. Мы никому не позволим их оскорблять», – сказал Брегадзе.

Ранее в Специальной пенитенциарной службе заявили, что Михаил Саакашвили переведен в медицинское учреждение №18, расположенное на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси.

Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.