В Грузию за политубежищем: безопасность vs риски - SOVA

«Свободнее, чем в Беларуси»

К осени 2021 года Грузия приняла тысячи политических эмигрантов из Беларуси. По данным грузинских властей, за первые восемь месяцев в стране побывали более 32 тысяч граждан этой страны. Точных данных о том, какое количество из них осело, нет, но по предположениям белорусских активистов, таких – несколько тысяч. В Грузию попасть легче, чем в Европу. А еще власти страны декларируют свою приверженность прозападному курсу, в отличии, к примеру, от России.

Виктор (имя героя изменено в целях его безопасности и безопасности его близких) – бывший журналист одного из известных независимых белорусских СМИ. После обысков в офисе издания и арестов коллег в середине мая 2021 года многим сотрудникам пришлось покинуть страну. Опасаясь за свою свободу, Виктор решил переехать в Грузию. От друзей он нередко слышал положительные отзывы о стране, к тому же, в отличие от ЕС, чтобы попасть в Грузию не нужна виза.

«Но, несмотря на то, что мне удалось уехать из Беларуси, я все еще стараюсь не говорить многим своим знакомым, где нахожусь, и не говорю, где работал ранее», – говорит Виктор.

Причиной такой предосторожности является то, что многие члены его семьи и близкие все еще живут в Беларуси. По словам журналиста, последнее время спецслужбы нередко используют давление на родственников, чтобы «добраться до диссидентов».

И хотя в Грузии Виктор чувствует себя намного свободнее, чем на родине, он признается, что страхи из старой жизни его преследуют и заставляют иногда «оглядываться на улице».

«Я все еще считаю, что Грузия является самым «выгодным», если можно так сказать, направлением для белорусов, так как сюда легче попасть, чем в Европу, и не так опасно, как в России. Тут пока не было прецедентов, когда бы граждане Беларуси, являющиеся политическими мигрантами, выдавались белорусским властям. Но я слышал, что такое бывало с азербайджанцами, и это все же заставляет немного задуматься о своей безопасности».

Опасения Виктора многим кажутся небезосновательными. 1 августа 2021 года вступило в силу соглашение между Тбилиси и Минском в сфере государственной безопасности, составленное еще в 2016 году, но пять лет лежавшее на полке. Документ, кроме прочего, предусматривает обмен информацией, оказание содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, разглашением секретной информации и т. д. Формы сотрудничества предусматривают запросы и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий и пр. И хотя премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что соглашение не будет применяться в отношении рядовых граждан, вопрос о том, кто такие «нерядовые граждане», остается открытым.

«Приехав из России, как будто вышел из тюрьмы»

По данным грузинского отделения фонда «Свободная Россия», который оказывает поддержку россиянам, покинувшим страну по политическим мотивам, с начала 2021 года, спасаясь от преследования, в Грузию перебрались около сотни россиян, среди которых – гражданские активисты, журналисты, правозащитники, блогеры и политики.

Условия проживания в Грузии позволяют россиянам въехать в страну без визы, находиться здесь безвыездно в течение года, а затем достаточно просто пересечь на несколько часов границу с соседними Турцией, Азербайджаном или Арменией и вернуться обратно. И даже в случае нарушения этого срока, иностранцу грозит лишь штраф, а не депортация из страны.

Ростовский журналист Сергей Резник эмигрировал в Грузию еще в 2019 году. В России он был известен антикоррупционными расследованиями. В своих острых материалах Сергей неоднократно критиковал высшее руководство донской полиции, прокуратуры, администрации города и области, федеральных чиновников. Кроме того, с деятельностью журналиста связывают ряд громких отставок чиновников региональных и федеральных органов власти в Ростовской области.

В октябре 2013 года на Резника было совершено нападение у его же дома. Преступники наказаны не были, а вот на самого Сергея в полиции обратили особое внимание. И в ноябре того же года местный суд признал его виновным в оскорблении в своих публикациях высокопоставленного судьи, подкупе и заведомо ложном доносе. Резника отправили на полтора года в колонию, но в 2015 году срок расширили до трех лет. Также решением суда журналисту запретили заниматься трудовой деятельностью в СМИ. Сам он свое уголовное преследование со структурами местного концерна «Покровский».

Решение об эмиграции, по признанию Сергея, он принял ровно в тот момент, когда понял, что его судьба больше не зависит от него самого. Друзья посоветовали поехать в Грузию: «Походить, отдохнуть от постоянного прессинга, вдохнуть свободного воздуха, увидеть других людей». Из Тбилиси Сергей стал вести ряд Telegram-каналов о Ростовской области.

«В те дни меня не покидало ощущение, что за мной вот-вот придут. А если ощущение есть, оно не возникает беспочвенно и оно не обманывает. Я уезжал быстро. Приехав в Грузию из России, я как будто опять вышел из тюрьмы. За мной перестали ходить, ездить, наблюдать… Часть моего советского детства прошла за просмотром грузинских фильмов. «Мимино» – любимый фильм мамы. Это была более чем весомая причина для меня приехать сюда».

По словам Сергея, в течение последних двух лет его дважды «заказывали» преступные группы. В первый раз это произошло полтора года назад. Но исполнителям так и не удалось его найти. Второй случай произошел примерно полгода назад.

«Еще одна российская преступная группа снова «заказала» меня, но получилось так, что ничего у них не вышло. Понимаете, очень разные вещи – убить меня в России, что уже неоднократно пытались сделать, и убить меня не в России. В России никто не будет искать убийц, а в адекватной стране, где полиция работает, – найдут. Это составляет для них серьезную проблему. Ну а если бы я остался, давно бы убили, и сказали, что упал на улице с высоты собственного роста».

Сегодня Сергей чувствует себя спокойно. Все прошлые операции против него проводились группой «силовиков» в составе не менее дюжины человек. Реализовать подобное в Грузии, по его мнению, невозможно.

«Я не представляю, как они высадят здесь 12 человек с удостоверениями полиции или какого-нибудь Следственного комитета. Они же очень трусливые люди, они могут что-то только, когда их – «стадо», а ты – один. Боятся они всего, и работать шли не для того, чтобы служить, а для того, чтобы «зарабатывать». Я не верю в такие «военные операции».

«Я давно покинул «страну приговоренных», поэтому они читали, терпели и молчали»

В конце октября 2021 года стало известно, что Сергей был объявлен в федеральный розыск. В карточке указано лишь то, что он «разыскивается по статье УК» без указания номера.

«Когда у российских полицаев истерика – они начинают слежку, вызовы без повесток, придирки к словам и т. д. Но я давно покинул «страну приговоренных», поэтому они читали, терпели и молчали. Но теперь, видно, что-то пошло не так, у кого-то сорвало клапан безопасности, и терпеть мою законную деятельность эти вечные потерпевшие уже не в силах. А когда генералы обижены, когда у них истерика, или когда им заплатили денег, они начинают инициировать всякого рода выдуманные «уголовные дела», всякие незаконные «розыски». А если мы говорим про эмоциональную сторону, я просто улыбнулся. Нет надобности им меня разыскивать, они знают, где я».

«Мы считали Грузию островом демократии на Кавказе»

После громкого похищения в центре Тбилиси в 2017 году азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, с каждым годом все больше его соотечественников, которые искали политическое убежище в Грузии, были вынуждены покинуть страну. Но остались и те, кто, несмотря на риски, решил остаться. Один из них – Автандил Мамедов.

Автандил более 10 лет работал правозащитником в Азербайджане. За это время он был региональным представителем Комитета против пыток, представителем азербайджанского комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи. Кроме того, Автандил активно освещал факты нарушения прав человека в прессе и был наблюдаем на выборах.

«В связи с моей профессиональной деятельностью я неоднократно подвергался незаконному задержанию, преследованию и давлению со стороны полиции. Особенно давление усилилось в начале 2017 года. Была также угроза ареста».

17 апреля 2017-го Автандил вместе с семьей принял решение покинуть Азербайджан. Выбор пал на соседнюю Грузиию, поскольку эта страна всегда казалась журналисту родной. Кроме того, еще в 2013-2014 годах, когда многие международные правозащитные организации были вынуждены покинуть Баку, они расположились именно в Тбилиси. Здесь же после переезда Автандил основал Институт защиты прав и свобод и стал его директором.

«Мы думали, что Грузия после 2005 года была островом демократии на Кавказе. Я всегда думал, что Грузия уважает права человека больше, чем Азербайджан. Кроме того, мои грузинские коллеги часто говорили о евроинтеграции Грузии».

Но после 2016 года, согласно докладу Международного партнерства по правам человека, политические мигранты из Азербайджана стали сталкиваться с высокими рисками в Грузии в плане безопасности.

«Мероприятия против наших друзей и активистов совсем не радуют. В 2017 году, когда журналист Афган Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси, я, честно говоря, не ожидал такого. Особенно нежелательно, чтобы подобные мероприятия проходили в стране, уважающей демократию. Напомню, что еще до похищения Мухтарлы политический активист Дашгин Агаларлы был задержан при переходе из Турции в Грузию по запросу Азербайджана. После ареста он попросил убежища в Грузии, требуя международной защиты. И он получил этот статус в суде. Однако позже его гуманитарный статус был отменен. Конечно, это был заказ правительства Азербайджана».

После похищения Афгана Мухтарлы Автандил вместе с семьей официально подали заявление о предоставлении им убежища в Грузии. А в 2018 году Баку объявил правозащитника в международный розыск по линии Интерпола. Спустя год, в 2019-м, Миграционная служба МВД Грузии отказалась предоставить Автандилу международную защиту. В графе отказа говорилось о необаснованности запроса.

В целом в последние годы большинство запросов на получение убежища или вида на жительство от азербайджанских граждан было отклонено из-за «сомнительных оснований» и «необаснованности», в том числе с формулировкой о рисках государственной безопасности и общественному порядку в Грузии, говорится в докладе Международного партнерства по правам человека. При этом по данным министерства по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Грузии, в период с 2012 по 2017 годы убежище или гуманитарный статус получили лишь пять граждан Азербайджана из 74 соискателей.

По словам Автандила, в Грузии он также подвергся преследованию неизвестных в 2018 и 2019 годах. Правозащитник обратился в МВД и Генпрокуратуру, было возбуждено уголовное дело по статье 151 («Угроза»), но даже спустя три года информации о тех, кто преследовал Автандила, не появилось.

В июле 2019 года азербайджанских правозащитник сам был задержан в Марнеули, поскольку разыскивался Интерполом по обвинению в мошенничестве. По словам правозащитника, грузинская сторона намеревалась выдать его Азербайджану, но поскольку Мамедов на тот момент считался просителем убежища в Грузии, депортировать его не удалось – не позволило законодательство.

В результате Автандил был освобожден под залог в 3 000 лари (около 950 долларов). При этом, Мамедову было запрещено покидать Грузию.

Правозащитник признается, что каждый день чувствует угрозу своей жизни. И открыто заявляет, что, если с ним что-то случится, ответственность будет лежать на властях Азербайджана и Грузии.

«Но если государство создаст безопасные условия для жизни в Грузии, я бы хотел остаться жить именно здесь».