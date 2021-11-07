Противостояние в Чкондидской епархии: есть задержанные

В Чкондидcкой епархии сохраняется напряженная обстановка. По словам местных жителей, в результате стычки близ монастыря Салхино были задержаны несколько человек, пытавшихся попасть на территорию монастыря.

На месте мобилизована полиция, которая не пускает прихожан и отлученных священнослужителей на периметр. А между тем, местные жители проводят очередную акцию с требованием отставки митрополита Стефане.

Напомним, 5 ноября священнослужителей Чкондидской епархии Грузинской православной церкви силой выдворили с территории монастыря Салхино в регионе Самегрело. Речь идет о духовных лицах, отлученных от служения в епархии митрополитом Стефане (Калаиджишвили).

Конфликт связан с нежеланием духовных лиц подчиняться новому митрополиту Чкондиди Стефане. Сторонники бывшего главы епархии Петрэ (Цаава) не признавали его власть. В результате несколько месяцев назад отец Стефане запретил примерно 15-ти священнослужителям нахождение в монастыре. Вчера, 4 ноября, истек срок их пребывания в Чкондидской епархии.