Священнослужителей Чкондидской епархии выдворили из монастыря с помощью полиции

Священнослужителей Чкондидской епархии Грузинской православной церкви силой выдворили с территории монастыря Салхино в регионе Самегрело. Речь идет о духовных лицах, отлученных от служения в епархии митрополитом Стефане (Калаиджишвили).

По словам священников, утром митрополит прибыл в монастырь в сопровождении представителями общества «Чохоснеби» (защитников традиционных ценностей, носящих чоху – грузинский национальный костюм). За ними последовала и полиция. Духовенство отказывалось покинуть территорию, но правоохранители выдворили их с применением силы. Сообщается, что несколько священнослужителей были доставлены в полицейский участок.

Конфликт в епархии связан с нежеланием духовных лиц подчиняться новому митрополиту Чкондиди Стефане. Сторонники бывшего главы епархии Петрэ (Цаава) не признавали его власть. В результате несколько месяцев назад отец Стефане запретил примерно 15-ти священнослужителям нахождение в монастыре. Вчера, 4 ноября, истек срок их пребывания в Чкондидской епархии.