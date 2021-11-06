Служба госинспектора Грузии изучит законность публикации фото и видео с Саакашвили

Служба государственного инспектора приступила к изучению законности получения и публикации Пенитенциарной службой фотоматериалов и видеозаписей Михаила Саакашвили. В заявлении ведомства говорится важности защиты неприкосновенности личной жизни объявившего голодовку лица.

В Службе госиинспектора также подчеркивают, что заключенный должен доверять учреждению, в котором находится, и медицинскому персоналу, от которого получает помощь.

Напомним, 6 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры, на которых, как утверждается, объявивший голодовку экс-президент принимает пишу. Также были опубликованы фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили. В ведомстве решение распространить материалы объяснили «высоким общественным интересом».