Грузинская оппозиция проведет акцию не в Тбилиси, а у руставской тюрьмы

Председатель «Единого национального движения» Ники Мелия анонсировал акцию протеста оппозиции в городе Рустави – рядом с тюрьмой, где содержится Михаил Саакашвили. По его словам, митинг начнется 6 ноября в 17:00, но не завершится – протесты будут носить бессрочных характер до тех пор, пока экс-президента не переведут в многофункциональную клинику гражданского сектора.

Ранее ожидалось, что акции протеста в регионах Грузии, начавшиеся после второго тура муниципальных выборов, завершатся в Тбилиси масштабным митингом 6 ноября. Но, судя по всему, планы организаторов протестного движения изменились. Мелия при этом не стал раскрывать дальнейших планов, заявив, что оппозиция не хочет «облегчать жизнь преступному правительству Иванишвили».