Саакашвили призвал сторонников к протесту

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили выпустил с очередным обращением к своим сторонникам из тюрьмы в городе Рустави. Текст прочитал адвокат экс-главы государства Шота Тутберидзе. В своем обращении Саакашвили призывает граждан проводить акции в разных городах одновременно, а также присоединиться к масштабному митингу в Тбилиси 6 ноября.

«Почему акции важны одновременно во многих местах?! Потому что у Иванишвили очень ограниченное количество до конца лояльных полицейских подразделений, и он будет возить их туда и обратно. Таким образом, ему придется рассеивать силы, и он не сможет ограничивать конституционные права граждан Грузии, грузинского народа».

Саакашвили заявил о поддержке плана лидеров оппозиции не расходиться. Экс-президент также добавил, что в процессе, «естественно, будет много импровизации». Сейчас, по его словам, главное – собрать много людей, чтобы доказать, что они – в большинстве: «Мы должны быть мирными, но очень и очень твердыми и мобильными».

Бывший президент пообещал не умереть назло врагу и дождется победы. По его словам, сегодня политическая принадлежность не должна иметь значения, и все должны выйти на акции протеста.

«Требования акций – досрочные выборы и мое освобождение. Но ни одно из них является не самоцелью, а способом остановить безбожный рост цен, массовый отток грузин из Грузии, процесс превращения грузин в их собственной стране в меньшинство, коррупцию, попытки государства засунуть руку в ваши карманы, бедность. Давайте раз и навсегда вытащим нашу страну из болота», — говорится в заявлении Михаила Саакашвили.