Грузинские политики об отказе президента помиловать Саакашвили [цитаты]

Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о Михаиле Саакашвили вызвало неоднозначную реакцию в политической элите страны. Вечером 3 ноября глава государства вновь исключила возможность помилования экс-президента. «Нет и никогда!», - сказала она. В большей части оппозиции эти слова подвергли жесткой критике, но некоторые политики сочли заявление Зурабишвили правильным. SOVA собрала главные комментарии.

«Все эти годы мы постоянно слышим оценки того, что Саломе Зурабишвили сделала постыдное заявление по тому или иному поводу. Но вчерашнее заявление было преступным. Президент Грузии практически ничего не сказала о Саакашвили, кроме того, что не помилует его. У меня не было никаких ожиданий, что вчера в ней проснется государственный подход. Мы прекрасно знаем, что президент, назначенная конкретной партией, до сих пор выполняет ее задания и платит дань «Грузинской мечте».

Заал Удамашвили, «Единое национальное движение»

«Если бы третий президент соответствовал определенным критериям, возможно, как и в случае с другими заключенными, вопрос о его помилования тоже был бы обсужден. Но, судя по всему, он не соответствует этим критериям, соответственно, ни в одном варианте не будет в привилегированном положении. И как в случае со всеми другими заключенными, на него также распространяются все нормы и закон. Таково решение и позиция президента, и мы, естественно, не можем сказать ничего против».

Георгия Амилахвари, «Грузинская мечта»

«С одной стороны, она [Саломе Зурабишвили] признает наличие системных проблем в судебной системе, с другой – говорит, что суд, имеющий эти системные проблемы, должен судить третьего президента, в отношении которого со стороны правящей команды есть конкретный партийный политический интерес. Где же здесь логика?».

Анна Нацвлишвили, «Лело для Грузии»

«Подписываюсь под каждым словом, произнесенным Саломе Зурабишвили на вчерашнем брифинге. Браво! Еще немного, и я заберу обратно все гадкие слова, произнесенные в ее адрес за долгие годы, и за каждое слово принесу свои извинения. Пока она единственный государственно-мыслящий человек на фоне грузинского политического пинг-понга мерзости».

Алеко Элисашвили, «Граждане»

«Заявление Саломе Зурабишвили о прекращении политического кризиса состояло из двух компонентов. Первый – давайте примиримся, снизим градус, положим конец поляризации. Второй – пусть Михаил Саакашвили даже не мечтает о том, что я его освобожу. Эти два компонента противоречат друг другу. Поэтому у меня возникает чувство, что брифинг был назначен только из-за того, что она соскучилась по брифингам. Помиловать или нет Саакашвили – это дискреция Саломе Зурабишвили. Призывать ее к помилованию или не помилованию – не мое дело. В конечном счете все будет так, как решат между собой «Национальное движение» и «Грузинская мечта».

Яго Хвичия, «Гирчи»

«Это фарисейство – говорить о поляризации, когда ты точно знаешь, что ключи от ее, если не завершения, то разрядки, лежат в твоем кармане. Это личная трагедия, когда политик не чувствует исторический момент, когда может написать новую страницу лучшего будущего в современной истории своей страны. Это трагедия для государства, когда президент упускает из рук такой исторический шанс».

Саломе Самадашвили, оппозиционный политик

«Как гражданин этой страны и как депутат парламента, я полностью разделяю позицию президента. Во всех перечисленных ею вопросах было проявление государственной позиции. Конец поляризации напрямую связан с помилованием Саакашвили?! Судя по всему, Саломе Зурабишвили так не считает».

Леван Иоселиани, «Граждане»

«Я считаю эту позицию справедливой, поскольку человек, уличенный и осужденный за тяжелейшие преступления, не должен становиться объектом помилования. И сейчас он не признает собственных преступлений. А помилование человека, не признающего свои преступления и не считающего, что он допустил даже малейшие перегибы в отношении граждан – а мы знаем, что он погубил не просто людей, а целые семьи… Я считаю, что это очень бессовестная позиция».

Рати Ионатамишвили, «Грузинская мечта»

«Все мы прекрасно знаем, что в этой стране Саломе Зурабишвили принимает решения только в рамках политического заказа. Ее вчерашние заявления ничего не значат. Завтра и послезавтра, когда грузинский народ, граждане Грузии будет еще четче требовать освобождения Михаила Саакашвили из политического плена, пафос Саломе Зурабишвили куда-то исчезнет, ​​и мы услышим о ее решении освободить Саакашвили».

Бека Басилая, адвокат Михаила Саакашвили