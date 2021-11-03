Президент Грузии о помиловании Саакашвили: никогда!

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь коснулась вопроса помилования третьего президента страны Михаила Саакашвили, который содержится в тюрьме города Рустави. Ранее главу государства призывали воспользоваться своим эксклюзивным правом, чтобы Саакашвили оказался на свободе, но она отказалась.

«Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна: нет и никогда», — заявила Зурабишвили на брифинге.

Свое решение она объяснила тем, что Саакашвили не соответствует ни одному критерию, который бы позволил его помиловать, — он не является ни политического заключения, ни жертвой незаконности.

«Он – осужденный, въехавший в страну добровольно и незаконно, и его прибытие имело целью дестабилизировать обстановку. Тем не менее, учитывая высокий общественный и политический интерес, его следует считать особым заключенным, а это требует от пенитенциарной администрации и властей особого внимания».

Зурабишвили призвала принять все меры, чтобы не допустить использования ухудшения состояния здоровья экс-президента для политических спекуляций или дестабилизации. «Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения [состояния здоровья]», — сказала президент Грузии, добавив, что больше не намерена возвращаться к вопросу помилования Саакашвили.