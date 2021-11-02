В Батуми проходит акция протеста грузинской оппозиции. В город прибыли лидеры многих политических партий, в том числе председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, основательница движения «Дроа!» («Настало время!») Элене Хоштария, лидеры партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Выступая на акции Ника Мелия заявил, что борьба не заканчивается, а только начинается. «Ни в коем случае не будет отступления. Не потому, что мы так хотим, а потому, что мы обязаны. Да, у нас отняли выборы, используя насилие и разные недостойные методы», — отметил председатель ЕНД.

Ранее оппозиция объявила о начале массовых акций протеста в Грузии. Первый митинг состоялся в Батуми, затем оппоненты власти озвучат свои требования в других городах, а в субботу, 6 ноября, состоится масштабная антиправительственная акция в Тбилиси.