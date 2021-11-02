Ника Мелия: в Грузии начинается «справедливый протест»

Акции протеста у тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили, будут проходить до тех пор, пока третий президент Грузии не окажется на свободе. Об этом заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, охарактеризовав это как «освобождение из лап злого правительства».

«Самое большое преступление – это когда вы лишаете гражданина Грузии права выбора. Вы объявляете проигравших победителями и наоборот. Это не останется и не может остаться без ответа! Да, Грузия начинает протест, справедливый протест».

Как отметил Мелия, акции начинаются с Батуми – в 17:00 оппоненты власти соберутся у здания правительства Аджарской автономной республики. Кроме того, в 18:00 продолжится протест у тюрьмы №12 в городе Рустави.

Ника Мелия также прокомментировал возможное прекращение парламентской деятельности. По его словам, на данном этапе вопрос об отказе от депутатского мандата закрыт. Оппозиционер пояснил, что рано или поздно все покинут парламент, но на сегодняшний день для него это неважно.