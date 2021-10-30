election 5 768x513 1 #новости "Единое национальное движение", выборы в Грузии, выборы-2021, Грузинская мечта

Муниципальные выборы в Грузии: что нужно знать о втором туре

SOVAОт

В Грузии стартовал второй тур выборов в органы местного самоуправления. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 по Тбилиси.

30 октября гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых будут:

  • 1 830 избирательных участков;
  • 8 запасных избирательных участков;
  • 29 специальных участков, которые будут обслуживать избирателей, находящихся в медицинских учреждениях или на изоляции.

Кроме того, по решению Центральной избирательной комиссии в рамках второго тура будет осуществляться аудио и видео запись процесса подсчета голосов на всех избирательных участках, где число избирателей превышает 300, т.е. в общей сложности на 1 750 объектах.

За вторым туром выбороы в органы местного самоуправления будут наблюдать:

  • 5 309 представителей избирательных субъектов;
  • 35 198 наблюдателей от 100 местных наблюдательских организаций;
  • 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций;
  • 3 711 представителей из 119 СМИ.

Борьба за города: кто поборется за посты мэров во втором туре выборов

Кого выбираем в мэры?

Тбилиси
  • Каха Каладзе («Грузинская мечта»)
  • Ника Мелиа («Единое национальное движение»)
Кутаиси
  • Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение»)
  • Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)
Поти
  • Гиги Угулава («Единое национальное движение»)
  • Бека Вачарадзе («Грузинская мечта»)
Рустави
  • Давид Киркитадзе («Единое национальное движение»)
  • Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)
Батуми
  • Георгий Киртадзе («Единое национальное движение»)
  • Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)
Зугдиди
  • Анзор Мелия — («Единое национальное движение»)
  • Мамука Цоцерия — («Грузинская мечта»)
Багдати
  • Каха Энукидзе («Грузинская мечта»)
  • Георгий Робакидзе («Единое национальное движение»)
Телави
  • Леван Андриашвили («Грузинская мечта»)
  • Георгий Ботковели («Единое национальное движение»)
Тианети
  • Леван Циклаури («Грузинская мечта»)
  • Тамаз Мечиаури («Единая Грузия»)
Мартвили
  • Торнике Джанашия («Грузинская мечта»)
  • Теймураз Джанашия («Единое национальное движение»)
Озургети
  • Автандил Талаквадзе («Грузинская мечта»)
  • Константин Шарашенидзе (независимый кандидат)
Сенаки
  • Коба Накопиа («Единое национальное движение»)
  • Вахтанг Гаделия («Грузинская мечта»)
Карели
  • Заза Гулиашвили («Грузинская мечта»)
  • Николоз Ахалкаци («Единое национальное движение»)
Чхороцку
  • Дато Гогуа («Грузинская мечта»)
  • Бадри Карчава («Единое национальное движение»)
Цагери
  • Георгий Немсадзе («Грузинская мечта»)
  • Бесарион Бенделиани («За Грузию»)
Цаленджиха
  • Георгий Харчилава («Единое национальное движение»)
  • Гога Гулордава («Грузинская мечта»)
Цхалтубо
  • Геннадий Баланчивадзе («Грузинская мечта»)
  • Заза Метревели («Единое национальное движение»)
Хашури
  • Тенгиз Читиашвили («Грузинская мечта»)
  • Иосеб Буадзе («Единое национальное движение»)
Хелвачаури
  • Заза Диасамидзе («Грузинская мечта»)
  • Миша Болквадзе («Единое национальное движение»)
Хоби
  • Давид Букия («Грузинская мечта»)
  • Бесик Шенгелия («Единое национальное движение»)

 

 

 

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