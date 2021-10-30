Муниципальные выборы в Грузии: что нужно знать о втором туре

В Грузии стартовал второй тур выборов в органы местного самоуправления. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 по Тбилиси.

30 октября гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых будут:

1 830 избирательных участков;

8 запасных избирательных участков;

29 специальных участков, которые будут обслуживать избирателей, находящихся в медицинских учреждениях или на изоляции.

Кроме того, по решению Центральной избирательной комиссии в рамках второго тура будет осуществляться аудио и видео запись процесса подсчета голосов на всех избирательных участках, где число избирателей превышает 300, т.е. в общей сложности на 1 750 объектах.

За вторым туром выбороы в органы местного самоуправления будут наблюдать:

5 309 представителей избирательных субъектов;

35 198 наблюдателей от 100 местных наблюдательских организаций;

1 102 наблюдателя от 52 международных организаций;

3 711 представителей из 119 СМИ.

Кого выбираем в мэры?

Тбилиси

Каха Каладзе («Грузинская мечта»)

Ника Мелиа («Единое национальное движение»)

Кутаиси

Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение»)

Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)

Поти

Гиги Угулава («Единое национальное движение»)

Бека Вачарадзе («Грузинская мечта»)

Рустави

Давид Киркитадзе («Единое национальное движение»)

Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)

Батуми

Георгий Киртадзе («Единое национальное движение»)

Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)

Зугдиди

Анзор Мелия — («Единое национальное движение»)

Мамука Цоцерия — («Грузинская мечта»)

Багдати

Каха Энукидзе («Грузинская мечта»)

Георгий Робакидзе («Единое национальное движение»)

Телави

Леван Андриашвили («Грузинская мечта»)

Георгий Ботковели («Единое национальное движение»)

Тианети

Леван Циклаури («Грузинская мечта»)

Тамаз Мечиаури («Единая Грузия»)

Мартвили

Торнике Джанашия («Грузинская мечта»)

Теймураз Джанашия («Единое национальное движение»)

Озургети

Автандил Талаквадзе («Грузинская мечта»)

Константин Шарашенидзе (независимый кандидат)

Сенаки

Коба Накопиа («Единое национальное движение»)

Вахтанг Гаделия («Грузинская мечта»)

Карели

Заза Гулиашвили («Грузинская мечта»)

Николоз Ахалкаци («Единое национальное движение»)



Чхороцку

Дато Гогуа («Грузинская мечта»)

Бадри Карчава («Единое национальное движение»)

Цагери

Георгий Немсадзе («Грузинская мечта»)

Бесарион Бенделиани («За Грузию»)

Цаленджиха

Георгий Харчилава («Единое национальное движение»)

Гога Гулордава («Грузинская мечта»)

Цхалтубо

Геннадий Баланчивадзе («Грузинская мечта»)

Заза Метревели («Единое национальное движение»)

Хашури

Тенгиз Читиашвили («Грузинская мечта»)

Иосеб Буадзе («Единое национальное движение»)

Хелвачаури

Заза Диасамидзе («Грузинская мечта»)

Миша Болквадзе («Единое национальное движение»)

Хоби