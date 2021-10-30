Муниципальные выборы в Грузии: что нужно знать о втором туре

В Грузии стартовал второй тур выборов в органы местного самоуправления. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 по Тбилиси.
30 октября гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых будут:
- 1 830 избирательных участков;
- 8 запасных избирательных участков;
- 29 специальных участков, которые будут обслуживать избирателей, находящихся в медицинских учреждениях или на изоляции.
Кроме того, по решению Центральной избирательной комиссии в рамках второго тура будет осуществляться аудио и видео запись процесса подсчета голосов на всех избирательных участках, где число избирателей превышает 300, т.е. в общей сложности на 1 750 объектах.
За вторым туром выбороы в органы местного самоуправления будут наблюдать:
- 5 309 представителей избирательных субъектов;
- 35 198 наблюдателей от 100 местных наблюдательских организаций;
- 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций;
- 3 711 представителей из 119 СМИ.
Борьба за города: кто поборется за посты мэров во втором туре выборов
Кого выбираем в мэры?
Тбилиси
- Каха Каладзе («Грузинская мечта»)
- Ника Мелиа («Единое национальное движение»)
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение»)
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта»)
Поти
- Гиги Угулава («Единое национальное движение»)
- Бека Вачарадзе («Грузинская мечта»)
Рустави
- Давид Киркитадзе («Единое национальное движение»)
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта»)
Батуми
- Георгий Киртадзе («Единое национальное движение»)
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта»)
Зугдиди
- Анзор Мелия — («Единое национальное движение»)
- Мамука Цоцерия — («Грузинская мечта»)
Багдати
- Каха Энукидзе («Грузинская мечта»)
- Георгий Робакидзе («Единое национальное движение»)
Телави
- Леван Андриашвили («Грузинская мечта»)
- Георгий Ботковели («Единое национальное движение»)
Тианети
- Леван Циклаури («Грузинская мечта»)
- Тамаз Мечиаури («Единая Грузия»)
Мартвили
- Торнике Джанашия («Грузинская мечта»)
- Теймураз Джанашия («Единое национальное движение»)
Озургети
- Автандил Талаквадзе («Грузинская мечта»)
- Константин Шарашенидзе (независимый кандидат)
Сенаки
- Коба Накопиа («Единое национальное движение»)
- Вахтанг Гаделия («Грузинская мечта»)
Карели
- Заза Гулиашвили («Грузинская мечта»)
- Николоз Ахалкаци («Единое национальное движение»)
Чхороцку
- Дато Гогуа («Грузинская мечта»)
- Бадри Карчава («Единое национальное движение»)
Цагери
- Георгий Немсадзе («Грузинская мечта»)
- Бесарион Бенделиани («За Грузию»)
Цаленджиха
- Георгий Харчилава («Единое национальное движение»)
- Гога Гулордава («Грузинская мечта»)
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе («Грузинская мечта»)
- Заза Метревели («Единое национальное движение»)
Хашури
- Тенгиз Читиашвили («Грузинская мечта»)
- Иосеб Буадзе («Единое национальное движение»)
Хелвачаури
- Заза Диасамидзе («Грузинская мечта»)
- Миша Болквадзе («Единое национальное движение»)
Хоби
- Давид Букия («Грузинская мечта»)
- Бесик Шенгелия («Единое национальное движение»)