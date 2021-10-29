 Борьба за города: кто поборется за посты мэров во втором туре выборов - SOVA
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Борьба за города: кто поборется за посты мэров во втором туре выборов

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30 октября второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в 20 муниципалитетах Грузии. В частности, во всех пяти самоуправляемых городах страны. Выборы пройдут и в ключевом городе – столице Тбилиси, где ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов. SOVA предлагает вспомнить, кто прошел во второй тур и какой поддержкой заручился в первом. Цифры отражают официальные данные Центризбиркома Грузии.

SOVA LOGO NEW 100x100 2 #новости Батуми, выборы-2021, Гиги Угулава, Каха Каладзе, Кутаиси, Ника Мелия, Поти, Рустави, тбилиси, Хатия Деканоидзе

Тбилиси

За пост мэра Тбилиси поборются действующий мэр, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе и председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. В случае победы последнего, грузинской столицей будет управлять коалиционное правительство.

SOVA LOGO NEW 100x100 2 #новости Батуми, выборы-2021, Гиги Угулава, Каха Каладзе, Кутаиси, Ника Мелия, Поти, Рустави, тбилиси, Хатия Деканоидзе

Кутаиси

В некогда парламентской столице Грузии борьба развернулась между нынешним мэром, членом «Грузинской мечты» Иосифом Хахалеишвили и одним из лидеров ЕНД Хатией Деканоидзе. Согласно данным ЦИК, в первом туре оппозиционер обошла своего соперника на 1 232 голоса.

SOVA LOGO NEW 100x100 2 #новости Батуми, выборы-2021, Гиги Угулава, Каха Каладзе, Кутаиси, Ника Мелия, Поти, Рустави, тбилиси, Хатия Деканоидзе

Батуми

В Батуми соперниками станут Георгий Киртадзе – единый кандидат от оппозиции – и член правящего большинства, исполняющий обязанности мэра Батуми с 2019-го года Арчил Чиковани. В случае победы Киртадзе, он также обещает управление коалиционного правительства.

SOVA LOGO NEW 100x100 2 #новости Батуми, выборы-2021, Гиги Угулава, Каха Каладзе, Кутаиси, Ника Мелия, Поти, Рустави, тбилиси, Хатия Деканоидзе

Рустави

В городе Рустави за пост мэра будут бороться Нино Лацабидзе от «Грузинской мечты» и Давид Киркитадзе от «Единого национального движения». Эти же кандидаты хотели пройти по мажоритарному списку в парламент во время парламентских выборов-2020.

SOVA LOGO NEW 100x100 2 #новости Батуми, выборы-2021, Гиги Угулава, Каха Каладзе, Кутаиси, Ника Мелия, Поти, Рустави, тбилиси, Хатия Деканоидзе

Поти

В Поти избиратели смогут отдать свои голоса либо бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава, либо бывшему члену Сакребуло города Поти, члену правящей партии Беке Вачарадзе.

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