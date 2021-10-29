Борьба за города: кто поборется за посты мэров во втором туре выборов - SOVA

Тбилиси

За пост мэра Тбилиси поборются действующий мэр, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе и председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. В случае победы последнего, грузинской столицей будет управлять коалиционное правительство.

Кутаиси

В некогда парламентской столице Грузии борьба развернулась между нынешним мэром, членом «Грузинской мечты» Иосифом Хахалеишвили и одним из лидеров ЕНД Хатией Деканоидзе. Согласно данным ЦИК, в первом туре оппозиционер обошла своего соперника на 1 232 голоса.

Батуми

В Батуми соперниками станут Георгий Киртадзе – единый кандидат от оппозиции – и член правящего большинства, исполняющий обязанности мэра Батуми с 2019-го года Арчил Чиковани. В случае победы Киртадзе, он также обещает управление коалиционного правительства.

Рустави

В городе Рустави за пост мэра будут бороться Нино Лацабидзе от «Грузинской мечты» и Давид Киркитадзе от «Единого национального движения». Эти же кандидаты хотели пройти по мажоритарному списку в парламент во время парламентских выборов-2020.

Поти

В Поти избиратели смогут отдать свои голоса либо бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава, либо бывшему члену Сакребуло города Поти, члену правящей партии Беке Вачарадзе.