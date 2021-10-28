В преддверии выборов де-факто Сухуми ввел ограничения на КПП «Ингури»

Служба государственной безопасности Грузии сообщает о том, что де-факто Сухуми вновь ввел незаконные ограничения на т.н. КПП «Ингури». По данным ведомства, на территорию контролируемую центральными властями пропускают исключительно граждан, нуждающихся в медицинской помощи.

Жителей Гальского района не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября. Причиной решения де-факто Сухуми является второй тур выборов в органы местного самоуправления, который пройдет в Грузии 30 октября.

«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», — заявляют в СГБ Грузии.

Напомним, что ранее представители «Единого национального движения» обвинили «Грузинскую мечту» в сговоре с властями самопровозглашенной Абхазии.