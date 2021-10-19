Руководство «Ингури ГЭС» отрицает сговор с «Грузинской мечтой»

Руководство «Ингури ГЭС» отрицает обвинения партии «Единое национальное движение» в незаконных действиях. Напомним, 18 октября глава зугдидского отделения партии Ана Цитлидзе заявила, у жителей Гальского района отнимают удостоверения личности, чтобы те не смогли принять участие во втором туре выборов в Грузии.

В интервью Netgazeti директор ГЭС Леван Мебония обвинил Цитлидзе в клевете.

«Какое у меня право, отнять у кого-то удостоверение личности? Какие силы… И кто вообще их отдаст, даже если скажу», – сказал он.

Кроме того, мужчина заявил, что не вел переговоры с де-факто Сухуми о закрытии т.н. границы в преддверии выборов.

Напомним, 18 октября Ана Цитлидзе выступила на брифинге с соответствующим заявлением. По словам политика, через руководство «Ингури ГЭС» «Грузинская мечта» ведет переговоры с де-факто властями Абхазии о закрытии т.н. границы в день выборов. Как заявила политик, причиной тому высокие рейтинги оппозиции в регионе.