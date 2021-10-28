Пенитенциарная служба: в комнате встреч Саакашвили с адвокатами обновили барьер в целях безопасности

Специальная пенитенциарная служба Грузии выступила с заявлением, в котором поднимается вопрос о возведении стеклянной перегородки в комнате, где Михаил Саакашвили проводит встречи с адвокатами. Напомним, 27 октября стало известно о том, что заграждение подняли до потолка.

В Пенитенциарной службе утверждают, что стеклянная перегородка была заменена в связи с тем, что Михаил Саакашвили и его адвокаты нарушали COVID-регуляции.

«Обвиняемый / осужденный Михаил Саакашвили и его адвокаты постоянно нарушали установленные в учреждении регуляции. В частности, предпринимали попытки подняться на стол и вступали в прямой контакт вне барьера. Вместе с тем, отказ Саакашвили использовать медицинскую маску увеличивал риски распространения вируса. Также существовала угроза повреждения стеклянного барьера < > Из-за этого стеклянный барьер был и обновлен», — говорится в заявлении.

Пенитенциарная служба подчеркивает, что Михаил Саакашвили пользуется всеми правами, предоставленными обвиняемому / осужденным в соответствии с законодательством Грузии, включая право на юридическую помощь в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Кодекса содержания под стражей.

«На сегодняшний день к Михаилу Саакашвили нанесено 104 визита, 57 из них — с адвокатами», — читаем в сообщении.