Саакашвили: «Я сейчас нахожусь в российской, а не в грузинской тюрьме»

На странице Михаила Саакашвили в Facebook появилось новое сообщение. В нем экс-президент отказывается от любой медицинской помощи до тех пор, пока ему не вернут возможность свободного общения с адвокатами.

«С сегодняшнего утра меня полностью лишили возможности общения с личными адвокатами. В переговорной до самого потолка подняли стеклянную стену между нами, а это значит, что мы больше не можем обмениваться документами друг с другом. К тому же очень плохая слышимость. Такого никогда не было в Грузии и тем более в Европе.

То, что суда и прокуратуры не существует, мы знаем давно, теперь упразднили и адвокатуру!

С сегодняшнего дня категорически отказываюсь от любых исследований, лечения и услуг реанимобиля. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено мое право на беспрепятственные отношения с правозащитниками!

Фактически я сейчас нахожусь в российской, а не в грузинской тюрьме, они даже заставляют персонал вести себя как русские. Сегодня я встретился с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которой очень благодарен. Она тоже отметила, что почувствовала себя в России, а не в Грузии», — гласит пост.