Ассоциация врачей Грузии призвала перевести Саакашвили в гражданскую больницу

Международная ассоциация врачей Грузии выступила с заявлением в связи с состоянием здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Согласно организации, Саакашвили необходима помощь кардиологов, неврологов, гепатологов и ряда других специалистов.

В ассоциации отмечают: в Грузии всего несколько больниц, где экс-президент может рассчитывать на необходимую медицинскую помощь. По данным ассоциации, только в прошлом году из пенитенциарных учреждений в многопрофильные гражданские больницы было переведено 585 человек, а это означает, что дело Михаила Саакашвили не станет прецедентом и не нарушит правовые нормы.

«Наша цель — проинформировать общественность о медицинских рисках, связанных с текущим состоянием Михаила Саакашвили.

По сегодняшним данным, это 27-й день крайней формы протеста М. Саакашвили — голодовки. По словам личного врача, у М. Саакашвили в анамнезе врожденные заболевания кроветворной системы — талассемия (умеренная) и врожденная патология печени — синдром Жильбера.

Что касается медицинских рисков, важно учитывать следующее:

Вызванный голодом кислотно-щелочной дисбаланс и дисфункция сердечно-сосудистой системы, проблемы, вызванные дефицитом глюкозы, неврологические изменения, вызванные дефицитом витамина B1, и многое другое. Превращение умеренной или средней талассемии в тяжелую талассемию, требующую специализированного гематологического лечения. Гипербилирубинемия и связанный с ней гемолиз из-за обострения синдрома Жильбера (распад эритроцитов)», — говорится в заявлении.

Подписавшиеся подчеркивают, что заявление не является политическим и основано на принципах гуманности. Ассоциация врачей Грузии призывает власти перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.