Омбудсмен Украины заявила о нарушении прав Михаила Саакашвили

Народный защитник Украины Людмила Денисова заявляет, что нарушения прав человека в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили очевидны. Недавно Денисова навестила третьего президента Грузии в руставском исправительном учреждении, после чего призвала перевести политика в гражданскую клинику.

«Исходя из того, что сказала Омбудсмен Грузии и что сказал сам Михаил Саакашвили, который обещает сделать все, чтобы не попасть в тюремную больницу, которая не приспособлена для оказания помощи пациенту в его состоянии. Учитывая соглашение между специальной пенитенциарной службой и «Вивамед», я призываю в случае необходимости отправить его именно в эту клинику. Мы знаем, что примерно 600 заключенных получили подобную помощь в этой клинике», — заявила Денисова.

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Украине заявила, что государство нарушает права Михаила Саакашвили на публичное рассмотрение текущих дел.

«Я вижу, что есть нарушения прав человека, непосредственно с точки зрения медицинского обслуживания, процессуальных прав, свободы вероисповедания, потому что они приводят духовенство на свое усмотрение, а не тех людей, которых хочет видеть Михаил», — отметила она и добавила, что намерена встретиться с Народным защитником Грузии Нино Ломджария, а в Киеве провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.