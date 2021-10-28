Зурабишвили: Кремль проводит в Абхазии по сути антиабхазскую политику

«День абхазского языка еще раз напоминает нам о разрушительной реальности, созданной российской оккупацией Абхазии», — гласит пост, появившийся на официальной странице президента Саломе Зурабивили в честь Дня абхазского языка, который отметили в Грузии 27 октября.

«Сегодня в Абхазии одинаково нужно защищать грузинский и абхазский языки!

Официально антигрузинская, а по сути антиабхазская политика поставила абхазский язык под угрозу исчезновения, что признается ЮНЕСКО и мировым научным сообществом.

Сегодня оккупационный режим проводит в Абхазии антигрузинскую политику против преподавания грузинского языка в Гали, запрещая обучение на грузинском языке.

Каждый запоздалый и не предпринятый шаг по защите абхазского языка вредит его жизнеспособности.

Существующая реальность подталкивает нас к поиску новаторских путей выживания и развития абхазского языка. Защита наших языков — фундаментальная цель, вокруг которой должно быть возможно объединение интеллектуальных ресурсов по обе стороны разделительной линии.

Я глубоко верю, что в ближайшие годы совместными усилиями мы сможем изменить эту трагическую картину и спасти наши языки, сохранив общее будущее наших детей и свое место на культурной карте мира», — написала президент.