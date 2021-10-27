В Грузии отмечают День абхазского языка. С поздравлением по этому случаю выступил п ремьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Его заявление было сделано в том числе на абхазском: «Еицыҳахьчап аҧсу б бызшәа. Давайте вместе защитим абхазский язык».

Глава правительства напомнил, что наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие. Преодолеть языковой барьер: абхазская речь с грузинским акцентом

«Хочу поздравить всю Грузию с Днем абхазского языка, особенно представителей абхазской общины, для которых этот язык является родным. Абхазский язык, культура и традиции — неотъемлемая часть и богатство нашей общей, разнообразной культуры», — заявил премьер.