В Грузии отмечают День абхазского языка. С поздравлением по этому случаю выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Его заявление было сделано в том числе на абхазском:
«Еицыҳахьчап аҧсу б бызшәа. Давайте вместе защитим абхазский язык».
Глава правительства напомнил, что наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие.
Преодолеть языковой барьер: абхазская речь с грузинским акцентом
«Хочу поздравить всю Грузию с Днем абхазского языка, особенно представителей абхазской общины, для которых этот язык является родным. Абхазский язык, культура и традиции — неотъемлемая часть и богатство нашей общей, разнообразной культуры», — заявил премьер.
По словам Гарибашвили, в условиях незаконной политики оккупации Абхазии и политики русификации, язык абхазов находится под серьезной угрозой исчезновения
«Правительство Грузии предпринимает важные шаги для его спасения и защиты, содействия развитию и популяризации. Для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности языкового развития важно, чтобы наши усилия были объединены и чтобы больше молодых людей заинтересовались изучением этого уникального языка. Вместе мы должны создать мирное будущее в едином европейском государстве», — говорится в поздравлении премьер-министра.