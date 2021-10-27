Михаил Саакашвили обратился к основателю «Грузинской мечты»

На официальной странице третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook опубликовано обращение к основателю «Грузинской мечты», бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили, которого оппозиция считает неформальным правителем страны.

«Обращаюсь к Иванишвили – ты запечатал мне окна и затемнил их, перерезал телефонные провода, ты даже боишься перевезти меня в больницу. Если бы у тебя действительно была смелость, ты бы вывел меня на свой проплаченный митинг и провел бы там со мной дебаты, на глазах у приведенных тобой же людей», — говорится в записи.