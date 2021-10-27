«Мечта» анонсирует более 100 тысяч человек на акции в Тбилиси

На митинг «Грузинской мечты» в Тбилиси граждане едут со всей Грузии. Согласно анонсу властей, на площади Свободы соберутся более 100 тысяч человек. В столицу направляются десятки автобусов и маршруток.

В связи с митингом партии власти центральные проспекты Тбилиси перекрыты. Кроме того, полиция освободила все автомобильные стоянки и парковочные места, перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями.

Митинг «Мечты» начнется в 17:00.

Напомним, 26 октября генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе подтвердил, что за участие в акции гражданам платят. По его словам, речь идет о деньгах на еду. Ранее оппозиционные СМИ сообщили, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в проправительственной акции, получат по 50 лари (около 15 долларов). Координаторам якобы платят больше.