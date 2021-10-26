Саакашвили призвал всех без исключения граждан Грузии прийти на выборы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал всех граждан страны принять участие во втором туре выборов в органы местного самоуправления, назначенном на 30 октября. По словам политика, это единственный способ освободить как его, так и Грузию. Обращение Саакашвили озвучил Коба Накопия, кандидат от «Единого национального движения» на пост мэра Сенаки.

«Он [Саакашвили] обращается ко всем без исключения, заявляя, что единственный шанс, единственная возможность для его освобождения и освобождения нашей страны – это выборы 30 октября. Он призывает всех, каждого гражданина Грузии, быть активными и прийти на выборы. Большое количество избирателей – это гарантия, что правительство не сможет полностью сфальсифицировать выборы и что во всех городах, где пройдет второй тур, победит кандидат от оппозиции».

В своем обращении Саакашвили особое внимание уделил роли молодежи, призвав их приходить в офисы оппозиционных партий и записываться волонтерами, чтобы 30 октября «не дать властям ни единого шанса на фальсификацию».