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Грузинские НПО призвали власти справедливо решить вопрос госпитализации Саакашвили

SOVAОт

Грузинские неправительственные организации выступили с совместным заявлением, касающимся госпитализации третьего президента страны Михаила Саакашвили. В тексте говорится, что власти должны решить этот вопрос, исходя не из политической целесообразности, а из интересов пациента для обеспечения высоких стандартов защиты его жизни, здоровья и личной безопасности.

НПО подчеркивают, что Саакашвили голодает уже 26-й день, и риски ухудшения состояния его здоровья с каждой минутой растут. Параллельно все актуальнее становится необходимость его госпитализации.

«Согласно заключению консилиума приглашенных министерством юстиции Грузии и квалифицированных врачей, Михаил Саакашвили должен быть госпитализирован в больницу, укомплектованную соответствующим персоналом и медицинским оборудованием. Согласно заключению Народного защитника Грузии, учреждение №18 (т. н. тюремная больница) не полностью отвечает рекомендациям, выданным многофункциональной группой врачей. Вместе с тем, по словам Народного защитника, помещение Михаила Саакашвили в учреждение №18, которое расположено рядом с пенитенциарным учреждением №8, содержит определенные риски для его безопасности».

В связи с этим неправительственные организации призывают власти Грузии в полной мере учитывать заключение и рекомендации многофункциональной группы врачей и Омбудсмена при обсуждении вопроса госпитализации третьего президента.

Совместное заявление подписали:

  • «Демократическая инициатива Грузии» (GDI);
  • Центр мониторинга управления (GMC);
  • Фонд «Открытое общество» (OSGF);
  • Институт демократии и безопасного развития (IDSD);
  • Центр по правам человека (HRC);
  • Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED);
  • Transparency International – Georgia (TI);
  • Партнерство за права человека (PHR);
  • Центр исследований экономической политики (EPRC);
  • Фонд развития медиа (MDF);
  • Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;
  • «Общество и банки»;
  • «Сапари» («Щит»);
  • Институт толерантности и разнообразия (TDI);
  • Центр «Эмпатия»;
  • Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA);
  • Центр социальной справедливости (SJC);
  • Институт развития свободы информации (IDFI);
  • Ассоциация ООН в Грузии (UNAG).
SOVA

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