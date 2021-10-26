Грузинские НПО призвали власти справедливо решить вопрос госпитализации Саакашвили

Грузинские неправительственные организации выступили с совместным заявлением, касающимся госпитализации третьего президента страны Михаила Саакашвили. В тексте говорится, что власти должны решить этот вопрос, исходя не из политической целесообразности, а из интересов пациента для обеспечения высоких стандартов защиты его жизни, здоровья и личной безопасности.
НПО подчеркивают, что Саакашвили голодает уже 26-й день, и риски ухудшения состояния его здоровья с каждой минутой растут. Параллельно все актуальнее становится необходимость его госпитализации.
«Согласно заключению консилиума приглашенных министерством юстиции Грузии и квалифицированных врачей, Михаил Саакашвили должен быть госпитализирован в больницу, укомплектованную соответствующим персоналом и медицинским оборудованием. Согласно заключению Народного защитника Грузии, учреждение №18 (т. н. тюремная больница) не полностью отвечает рекомендациям, выданным многофункциональной группой врачей. Вместе с тем, по словам Народного защитника, помещение Михаила Саакашвили в учреждение №18, которое расположено рядом с пенитенциарным учреждением №8, содержит определенные риски для его безопасности».
В связи с этим неправительственные организации призывают власти Грузии в полной мере учитывать заключение и рекомендации многофункциональной группы врачей и Омбудсмена при обсуждении вопроса госпитализации третьего президента.
Совместное заявление подписали:
- «Демократическая инициатива Грузии» (GDI);
- Центр мониторинга управления (GMC);
- Фонд «Открытое общество» (OSGF);
- Институт демократии и безопасного развития (IDSD);
- Центр по правам человека (HRC);
- Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED);
- Transparency International – Georgia (TI);
- Партнерство за права человека (PHR);
- Центр исследований экономической политики (EPRC);
- Фонд развития медиа (MDF);
- Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;
- «Общество и банки»;
- «Сапари» («Щит»);
- Институт толерантности и разнообразия (TDI);
- Центр «Эмпатия»;
- Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA);
- Центр социальной справедливости (SJC);
- Институт развития свободы информации (IDFI);
- Ассоциация ООН в Грузии (UNAG).