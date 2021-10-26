Грузинские НПО призвали власти справедливо решить вопрос госпитализации Саакашвили

Грузинские неправительственные организации выступили с совместным заявлением, касающимся госпитализации третьего президента страны Михаила Саакашвили. В тексте говорится, что власти должны решить этот вопрос, исходя не из политической целесообразности, а из интересов пациента для обеспечения высоких стандартов защиты его жизни, здоровья и личной безопасности.

НПО подчеркивают, что Саакашвили голодает уже 26-й день, и риски ухудшения состояния его здоровья с каждой минутой растут. Параллельно все актуальнее становится необходимость его госпитализации.

«Согласно заключению консилиума приглашенных министерством юстиции Грузии и квалифицированных врачей, Михаил Саакашвили должен быть госпитализирован в больницу, укомплектованную соответствующим персоналом и медицинским оборудованием. Согласно заключению Народного защитника Грузии, учреждение №18 (т. н. тюремная больница) не полностью отвечает рекомендациям, выданным многофункциональной группой врачей. Вместе с тем, по словам Народного защитника, помещение Михаила Саакашвили в учреждение №18, которое расположено рядом с пенитенциарным учреждением №8, содержит определенные риски для его безопасности».

В связи с этим неправительственные организации призывают власти Грузии в полной мере учитывать заключение и рекомендации многофункциональной группы врачей и Омбудсмена при обсуждении вопроса госпитализации третьего президента.

Совместное заявление подписали: