Кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе предложила посты вице-мэров членам других партий

Кандидат в мэры Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе представила состав коалиционного правительства Кутаиси. Посты вице-мэров в случае своей победы во втором туре муниципальным выборов она намерена представителям других оппозиционных партий.

Кандидатами в вице-мэры Кутаиси будут: Анна Нацвлишвили от «Лело для Грузии», Имеда Клдиашвили от «Гирчи – Больше свободы», а также Темур Цамцишвили и спортсмен Реваз Чомахидзе.

По словам Хатии Деканоидзе, в случае ее победы Кутаиси вернет себе статус парламентского города, а также впервые в истории Грузии изберет себе шерифа: «Первоочередной задачей нашей команды будет возвращение Кутаиси парламентского, административного статуса. Самого важного статуса, которого Кутаиси лишила «Грузинская мечта». Но мы не будем говорить о прошлом, мы будем ориентированы на будущее».