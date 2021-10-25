Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава обязался сформировать коалиционное правительство

Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава представил членов местного коалиционного правительства, которое сможет приступить к работе в случае победы оппозиции во втором туре выборов. На сегодняшнем брифинге они подписали коалиционный меморандум.

«В Поти почти все политические партии согласны с тем, что изменения необходимы для того, чтобы город начал развиваться. Население должно не сокращаться, а расти. Жители Поти должны получить те блага, которые им полагаются. А для этого необходимы перемены. В случае моей победы я беру обязательство сформировать многопартийное коалиционное правительство по политическому и профессиональному признакам», — сказал Угулава.

По словам кандидата в мэры Поти, именно коалиция создаст возможности для развития города. Он, при этом, добавил, что готов к сотрудничеству и с партией бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. «Мы уважаем их мнение, но верим, что бóльшая вовлеченность принесет еще больше пользы Поти», — сказал Угулава.