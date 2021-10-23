Премьер Грузии о голодовке Саакашвили: кто ему мешает есть?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили никто не мешает есть. Так он прокомментировал голодовку и состояние здоровья экс-главы государства.

«Кто ему мешает есть, почему он голодает? Хочу всем сказать, что у заключенного Саакашвили никогда не будет привилегированным. Несколько тысяч заключенных содержатся в тюрьмах, и о них тоже нужно заботиться. Заключенный Саакашвили ничем от них не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо больше преступлений против нашей страны, нашего народа и нашего будущего, чем другие», — сказал Гарибашвили, перечислив: оккупация, потеря территорий, уничтожение тысяч людей.

На вопрос журналистов о том, возможно ли освобождение бывшего президента из заключения, премьер-министр ответил: «Исключено! Саакашвили будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет!».

Напомним, утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.