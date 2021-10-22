«Фейк-Гитлер», «мерзавец» и «клоун»: как «Грузинская мечта» обзывала Саакашвили - SOVA

«Сравнение Саакашвили с Гитлером должно быть парадоксальным и нерелевантным, но этот человек во всем ему подражает. В итоге получается фейк-Гитлер. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он начал голодовку, у него было много посетителей. Примерно тоже самое устроил и этот бедный человек»;

«Он обычный симулянт, профессиональный аферист, который якобы голодает»;

«Мерзавец диктатор, злобный шут, глупый мерзавец, главный предатель, настолько глуп этот свихнувшийся маньяк»;

«Больной человек, несерьезный человек, обычный трус».

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

«Саакашвили – клоун»;

«Саакашвили – лидер радикальных антихристианских группировок»;

«Саакашвили – соавтор оккупации»;

«Посмотрите на Саакашвили, Мелия, Бокерия, Гварамия – они патологические люди».

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»

«Он превзошел героев Ильфа и Петрова. Остап Бендер позавидовал бы нашему президенту сегодня, такие он обещания раздает»;

«Саакашвили – просто трусливый человек».

Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты»

«Михаил Саакашвили – человек деструктивный по своему содержанию и образу жизни».

Каха Каладзе, генсек «Грузинской мечты»

«Извиняюсь перед всеми обезьянами, но Саакашвили – обычная обезьяна».

Мамука Мдинарадзе, депутат от «Грузинской мечты»

«Саакашвили сам себя дискредитировал, он – наркозависимый, зависимый от психотропных препаратов или неадекватный психопат».

Гия Вольский, депутат от «Грузинской мечты»

«К нам возвращается маменькин сыночек».

Тея Цулукиани, министр культуры, спорта и молодежи Грузии