«Фейк-Гитлер», «мерзавец» и «клоун»: как «Грузинская мечта» обзывала Саакашвили - SOVA

«Сравнение Саакашвили с Гитлером должно быть парадоксальным и нерелевантным, но этот человек во всем ему подражает. В итоге получается фейк-Гитлер. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он начал голодовку, у него было много посетителей. Примерно тоже самое устроил и этот бедный человек»;
«Он обычный симулянт, профессиональный аферист, который якобы голодает»;
«Мерзавец диктатор, злобный шут, глупый мерзавец, главный предатель, настолько глуп этот свихнувшийся маньяк»;
«Больной человек, несерьезный человек, обычный трус».
Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии
«Саакашвили – клоун»;
«Саакашвили – лидер радикальных антихристианских группировок»;
«Саакашвили – соавтор оккупации»;
«Посмотрите на Саакашвили, Мелия, Бокерия, Гварамия – они патологические люди».
Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»
«Он превзошел героев Ильфа и Петрова. Остап Бендер позавидовал бы нашему президенту сегодня, такие он обещания раздает»;
«Саакашвили – просто трусливый человек».
Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты»
«Михаил Саакашвили – человек деструктивный по своему содержанию и образу жизни».
Каха Каладзе, генсек «Грузинской мечты»
«Извиняюсь перед всеми обезьянами, но Саакашвили – обычная обезьяна».
Мамука Мдинарадзе, депутат от «Грузинской мечты»
«Саакашвили сам себя дискредитировал, он – наркозависимый, зависимый от психотропных препаратов или неадекватный психопат».
Гия Вольский, депутат от «Грузинской мечты»
«К нам возвращается маменькин сыночек».
Тея Цулукиани, министр культуры, спорта и молодежи Грузии