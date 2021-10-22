В Тбилиси пройдет фестиваль River’s Magic Garden

Центр современного искусства Тбилиси организует ежегодный фестиваль River’s Magic Garden. Основная концепция мероприятия в этом году – футурология. Это область социологии, ставящая целью предвидение будущего развития человечества.

River’s Magic Garden проходит ежегодно в районе уникальных водно-болотных угодий Тбилиси на правом берегу Куры (недалеко от впадения в нее реки Вере). Основная цель мероприятия – сделать Куру важным природным ресурсом города и способствовать превращению водно-болотных угодий в общественное пространство.

Фестиваль проводится ежегодно в Тбилиси в начале сентября. Однако из-за эпидемиологической ситуации и действующих ограничений в этом году дата проведения менялась несколько раз.

Главное мероприятие фестиваля – выставка, в которой примут участие 20 грузинских художников. Ее открытие пройдет 22 октября в 18:00 в Центре современного искусства. С 23 по 29 октября выставка также будет доступна для публики с 15:00 до 20:30.