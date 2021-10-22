Лиза Ясько о Саакашвили: такие люди рождаются раз в 100 лет

Народный депутат Украины Лиза Ясько, об отношениях с которой рассказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вновь навестила его в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави. Выйдя из тюрьмы к журналистам, Ясько заявила, что состояние здоровья Саакашвили, который голодает уже 22-й день, приближается к критической отметке.

По словам члена Верховной рады Украины, о состоянии экс-президента Грузии можно судить по его цвету, по речи и по энергии. При этом с моральной точки зрения он находится в хорошем состоянии, поскольку является «очень особенным человеком», добавила Ясько. По ее словам, Саакашвили – политик мирового уровня и настоящий боец. А такие люди рождаются раз в 100 лет.

«Такие люди не рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме», — подчеркнула Лиза Ясько, добавив, что Саакашвили действительно нуждается в медицинской помощи, но он должен получить ее в больнице, которой можно доверять.